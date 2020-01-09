Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране

Новости США. Две ракеты были выпущены по «зелёной зоне» иракского Багдада. Одна из них упала недалеко от посольства США. В результате обстрела никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвергшийся атаке район патрулируют американские вертолеты. Кто стоит за этим обстрелом, пока непонятно. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.