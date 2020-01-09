Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране

Новости США. Две ракеты были выпущены по «зелёной зоне» иракского Багдада. Одна из них упала недалеко от посольства США. В результате обстрела никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Две ракеты были выпущены по «зелёной зоне» иракского Багдада. Одна из них упала недалеко от посольства США. В результате обстрела никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвергшийся атаке район патрулируют американские вертолеты. Кто стоит за этим обстрелом, пока непонятно. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.
Отношения между соседним Ираном и США обострены. После гибели Касема Сулеймани, ракетных обстрелов американских баз в Ираке мировое сообщество ожидало официальное заявление Дональда Трампа. Позже американский лидер выступил с обращением к нации и пообещал, что военным путём конфликт между США и Ираном решён не будет. Против Тегерана намерены ввести новые жёсткие санкции.