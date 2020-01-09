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Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране

09 января 2020 09:29
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Новости США. Две ракеты были выпущены по «зелёной зоне» иракского Багдада. Одна из них упала недалеко от посольства США. В результате обстрела никто не пострадал,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране-1

Подвергшийся атаке район патрулируют американские вертолеты. Кто стоит за этим обстрелом, пока непонятно. Ситуация в регионе остаётся напряжённой.

Трамп не будет решать военным путём конфликт в Иране-4

Отношения между соседним Ираном и США обострены. После гибели Касема Сулеймани, ракетных обстрелов американских баз в Ираке мировое сообщество ожидало официальное заявление Дональда Трампа. Позже американский лидер выступил с обращением к нации и пообещал, что военным путём конфликт между США и Ираном решён не будет. Против Тегерана намерены ввести новые жёсткие санкции.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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