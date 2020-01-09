В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

Новости мира. Свыше миллиарда животных погибло в Австралии в результате лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую оценку потерь дикой природы приводит пресс-служба Университета Сиднея. Пожары уничтожили в стране уже более 8 миллионов гектаров леса.

За последние 5 месяцев жертвами стихии стали 26 человек. В некоторых районах дым до сих пор настолько густой, что тушить возгорания с воздуха стало невозможно.