Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing в Иране

Новости мира. Иран опубликовал первые результаты расследования крушения самолёта в Тегеране. Согласно отчёту, лайнер «Международных украинских авиалиний» загорелся ещё до столкновения с землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А траектория полёта воздушного судна указывает на то, что после появления неполадок экипаж самостоятельно развернул его в сторону аэропорта. Кроме того, стало известно, что из-за повреждений двух бортовых самописцев, часть технических данных самолёта и записей переговоров пилотов была утеряна.

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