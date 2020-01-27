50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии

Новости Бразилии. Более полусотни жизней унесли паводки в Бразилии. Ещё около 20 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их поисками занимаются бригады экстренных служб. Большинство смертей зафиксировано в Минас-Жерайсе. Здесь за сутки выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков – без малого 172 миллиметра.