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50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии

27 января 2020 08:35
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Новости Бразилии. Более полусотни жизней унесли паводки в Бразилии. Ещё около 20 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии-1

Их поисками занимаются бригады экстренных служб. Большинство смертей зафиксировано в Минас-Жерайсе. Здесь за сутки выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков – без малого 172 миллиметра.

50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии-4

Чрезвычайное положение в связи с непогодой объявлено в 99 городах страны. Из-за наводнений, оползней и селей свои дома были вынуждены покинуть свыше 20 тысяч граждан.

50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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