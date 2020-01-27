В Афганистане разбился пассажирский самолёт. На борту могло быть 83 человека

Новости Афганистана. В Афганистане выясняют обстоятельства крушения пассажирского авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее сообщалось, что самолёт принадлежал компании Ariana Afghan Airlines и на его борту находились 83 человека, однако национальный перевозчик отрицает эту информацию.





Версию о том, что воздушное судно принадлежало афганской армии, военные также опровергли. Лайнер упал в провинции Газни, на территории контролируемой боевиками, и полностью сгорел. Сколько человек находилось на борту, неизвестно.