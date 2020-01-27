Прямой эфир

В школах Казахстана отменили занятия из-за бури

27 января 2020 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Около сотни международных и внутренних авиарейсов задерживаются или отменены в аэропорту столицы Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В школах Казахстана отменили занятия из-за бури-1

Коррективы в расписание вылетов внесла непогода. В городе бушует метель, а порывы ветра достигают 24 метров в секунду. В школах и колледжах на сегодня отменены занятия.

В школах Казахстана отменили занятия из-за бури-4

Также управление образования города рекомендует жителям не вести детей в дошкольные учреждения. Ранее в нескольких областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии
27 января 2020 08:35

50 человек погибли, 20 пропали без вести в результате непогоды в Бразилии

В Китае от коронавируса погибли 80 человек
27 января 2020 07:52

В Китае от коронавируса погибли 80 человек

Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте
27 января 2020 07:24

Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте