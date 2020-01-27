В школах Казахстана отменили занятия из-за бури

Новости Казахстана. Около сотни международных и внутренних авиарейсов задерживаются или отменены в аэропорту столицы Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коррективы в расписание вылетов внесла непогода. В городе бушует метель, а порывы ветра достигают 24 метров в секунду. В школах и колледжах на сегодня отменены занятия.