Во Франции из вина будут делать антисептик

Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов гектолитров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов гектолитров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь вино решили переработать и превратить в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. Идею поддержал и финансировал Евросоюз.
33 завода Франции уже изъявили желание заняться новым проектом.
Во время пандемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев. Особенно резко упали продажи шампанского, французы также уменьшили потребление вина экстра-класса.