Прямой эфир

Во Франции из вина будут делать антисептик

08 июня 2020 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов гектолитров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции из вина будут делать антисептик-1

Теперь вино решили переработать и превратить в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. Идею поддержал и финансировал Евросоюз.  

33 завода Франции уже изъявили желание заняться новым проектом.  

Во Франции из вина будут делать антисептик-4

Во время пандемии рестораны и бары были закрыты в течение двух месяцев. Особенно резко упали продажи шампанского, французы также уменьшили потребление вина экстра-класса.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Швейцария с 15 июня открывает границы для стран ЕС
08 июня 2020 07:29

Швейцария с 15 июня открывает границы для стран ЕС

В США задержаны около 11 тысяч демонстрантов
07 июня 2020 17:04

В США задержаны около 11 тысяч демонстрантов

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти
07 июня 2020 13:18

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти