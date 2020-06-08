Во Франции из вина будут делать антисептик

Новости Франции. Франция начала производство антисептиков из вина. Его запасы впечатляют – из-за пандемии нереализованными остались около 3 миллионов гектолитров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь вино решили переработать и превратить в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. Идею поддержал и финансировал Евросоюз. 33 завода Франции уже изъявили желание заняться новым проектом.