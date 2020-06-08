Швейцария с 15 июня открывает границы для стран ЕС

Новости мира. Швейцария уже через неделю откроет границы. Страна снимет ограничения, которые действовали в условиях пандемии, со странами ЕС, Европейской ассоциацией свободной торговли и Великобританией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначально предполагалось, что 15 июня границы будут открыты на взаимной основе только с соседними Австрией, Германией и Францией, однако теперь в Берне решили расширить список.