Впервые за 40 лет иранским женщинам разрешили посещать стадионы

Новости Ирана. Известно, что за матчем между сборными Ирана и Испании, который прошел накануне в Казани в рамках Чемпионата мира, впервые с 79-го следили вместе более 10 тысяч мужчин и женщин с помощью экрана, установленного на стадионе «Азади» в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.