Впервые за 40 лет иранским женщинам разрешили посещать стадионы

Новости Ирана. Известно, что за матчем между сборными Ирана и Испании, который прошел накануне в Казани в рамках Чемпионата мира, впервые с 79-го следили вместе более 10 тысяч мужчин и женщин с помощью экрана, установленного на стадионе «Азади» в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот открытая трансляция предыдущего матча между Ираном и Марокко прошла без участия прекрасной половины человечества: им пришлось идти в кинотеатры и смотреть футбол там.
Но после победы своей сборной женщины наравне с мужчинами праздновали победу на улице, поэтому власти Тегерана приняли решение позволить дамам смотреть следующий матч на стадионе.