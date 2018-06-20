Катар скоро станет островом: Саудовская Аравия построит судоходный канал

Новости Катара. Катар скоро станет островом. Через несколько месяцев Саудовская Аравия приступит к строительству судоходного канала, который отделит соседнее государство от аравийского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием заявок на тендер завершится в ближайшие дни. После станет известна компания, которая займется прокладкой канала.

Согласно плану, водная артерия будет пролегать в одном километре от границы с Катаром. Ее длина составит 60 километров, а ширина – 200 метров. По ней смогут передвигаться любые виды морских судов.

На осуществление плана выделено 750 миллионов долларов.