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Катар скоро станет островом: Саудовская Аравия построит судоходный канал

20 июня 2018 12:22
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Новости Катара. Катар скоро станет островом. Через несколько месяцев Саудовская Аравия приступит к строительству судоходного канала, который отделит соседнее государство от аравийского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катар скоро станет островом: Саудовская Аравия построит судоходный канал-1

Прием заявок на тендер завершится в ближайшие дни. После станет известна компания, которая займется прокладкой канала.

Согласно плану, водная артерия будет пролегать в одном километре от границы с Катаром. Ее длина составит 60 километров, а ширина – 200 метров. По ней смогут передвигаться любые виды морских судов.

На осуществление плана выделено 750 миллионов долларов.

Катар скоро станет островом: Саудовская Аравия построит судоходный канал-4

# Международная политика # Фотофакт

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