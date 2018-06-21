Прямой эфир

Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать

21 июня 2018 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Не менее 7 человек погибли и 12 пострадали в мексиканском штате Чьяпас из-за крупного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать-1

Грузовик на огромной скорости протаранил несколько машин, снес палатки с едой и врезался в столб. Водитель попытался сбежать с места происшествия, однако его задержали.

Мужчина утверждает, что у машины отказали тормоза. Подозреваемого доставили в участок. На месте ЧП работают специалисты, которые установят точные причины аварии.

Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать-4

# Авария в Мексике # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Катар скоро станет островом: Саудовская Аравия построит судоходный канал
20 июня 2018 12:22

Катар скоро станет островом: Саудовская Аравия построит судоходный канал

Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз: какие страны затронет нововведение?
20 июня 2018 12:19

Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз: какие страны затронет нововведение?

В порту Антверпена изъяли около тонны героина на сумму в 55 млн евро
20 июня 2018 12:15

В порту Антверпена изъяли около тонны героина на сумму в 55 млн евро