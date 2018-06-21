Не менее 7 погибших: в Мексике водитель грузовика на огромной скорости снёс палатки с едой и попытался сбежать

Новости Мексики. Не менее 7 человек погибли и 12 пострадали в мексиканском штате Чьяпас из-за крупного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик на огромной скорости протаранил несколько машин, снес палатки с едой и врезался в столб. Водитель попытался сбежать с места происшествия, однако его задержали.

Мужчина утверждает, что у машины отказали тормоза. Подозреваемого доставили в участок. На месте ЧП работают специалисты, которые установят точные причины аварии.