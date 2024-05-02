После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские

Первомайские демонстрации в Европе не обошлись без жертв. В Париже между протестующими и полицейскими прошли столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольные бросили в сторону стражей порядка самодельную бомбу, семеро правоохранителей пострадали. Их в срочном порядке доставили в больницу. На демонстрации в Международный день трудящихся полиции также пришлось применять гранаты с резиновыми поражающими элементами, использовали они и слезоточивый газ. По ходу движения колонны вандалы разбили автобусную остановку и несколько витрин, а также подожгли мусорный бак.