Прямой эфир

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские

02 мая 2024 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первомайские демонстрации в Европе не обошлись без жертв. В Париже между протестующими и полицейскими прошли столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва самодельной бомбы в Париже пострадали полицейские-1

Недовольные бросили в сторону стражей порядка самодельную бомбу, семеро правоохранителей пострадали. Их в срочном порядке доставили в больницу. На демонстрации в Международный день трудящихся полиции также пришлось применять гранаты с резиновыми поражающими элементами, использовали они и слезоточивый газ. По ходу движения колонны вандалы разбили автобусную остановку и несколько витрин, а также подожгли мусорный бак.

# Акции протеста # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек
02 мая 2024 07:33

Количество погибших в результате обрушения моста в Китае возросло до 36 человек

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа
02 мая 2024 07:32

Полиция разогнала лагерь беженцев перед мэрией Парижа

Российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников за ночь
02 мая 2024 07:26

Российские системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников за ночь

Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки
02 мая 2024 07:17

Протестующие в Тбилиси забросили в здание парламента дымовые шашки

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании
02 мая 2024 06:41

В Индии эвакуировали более 60 школ из-за сообщений о минировании

На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие
02 мая 2024 06:27

На юге Китая обрушилось около 20 метров дороги. Есть погибшие

Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире
01 мая 2024 20:13

Азарёнок: в КНДР сохранилась коммунистическая искренность, яростность идеологии, понимание своего места в мире

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга
01 мая 2024 16:45

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву
01 мая 2024 16:45

«Это не наша война». Поляки призывают правительство отказаться от поставок оружия Киеву

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум
01 мая 2024 16:44

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области России превысил исторический максимум

В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту
01 мая 2024 15:20

В США разбился истребитель F-16 с химикатами на борту

Норвегия поможет Украине, выделив для неё ещё 630 млн долларов
01 мая 2024 14:40

Норвегия поможет Украине, выделив для неё ещё 630 млн долларов