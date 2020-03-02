«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Новости России. Вечером 2 марта стало известно, кто представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020». Имя исполнителя было объявлено в новостях на Первом канале. Ведущий программы Кирилл Клейменов объявил, что «Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга».

Источник фото: vk.com/littlebigband С какой композицией группа выйдет на евровизийную сцену в Роттердаме пока неизвестно. Премьера назначена на ближайшие дни.

Источник фото: vk.com/littlebigband Однако фанаты группы уже заявили: «Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Даже если и не победите, то это шоу люди запомнят навсегда». Судя по реакции в социальных сетях, такой выбор стал полной неожиданностью. Меньше чем за час в пабликах, посвященных конкурсу, и на официальных страницах группы появилось несколько тысяч комментариев.

Источник фото: vk.com/littlebigband Вокалист группы Илья Прусикин в интервью Первому каналу рассказал, что коллектив никогда бы не подумал, «что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах».

Источник фото: vk.com/littlebigband Little Big – питерский коллектив, основанный в семь лет назад. Особую популярность им принес трек Skibidi, который за неделю собрал 23 миллиона просмотров на YouTube (сейчас видео посмотрели более 350 миллионов пользователей). Команда часто гастролирует по Европе.