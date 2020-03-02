Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь
Для борьбы с миграционным кризисом ЕС предоставит Греции всю необходимую помощь. 3 марта главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся в Афины, где проведут встречу с греческим премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После, чтобы оценить ситуацию, запланировано посещение пограничного района.
2 марта власти Греции заявили об угрозе национальной безопасности из-за потока беженцев, который хлынул из Турции.
Минувшей ночью тысячи переселенцев пытались взять штурмом блокпост Кастаниес. Они забрасывали пограничников гранатами со слезоточивым газом и камнями.
Чтобы не допустить проникновения нелегалов в страну, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства.
Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкий лидер объявил о том, что его страна открывает свои границы с ЕС для сирийских беженцев.