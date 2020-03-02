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Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь

02 марта 2020 18:23
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Для борьбы с миграционным кризисом ЕС предоставит Греции всю необходимую помощь. 3 марта главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся в Афины, где проведут встречу с греческим премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После, чтобы оценить ситуацию, запланировано посещение пограничного района.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь-1

2 марта власти Греции заявили об угрозе национальной безопасности из-за потока беженцев, который хлынул из Турции.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь-4

Минувшей ночью тысячи переселенцев пытались взять штурмом блокпост Кастаниес. Они забрасывали пограничников гранатами со слезоточивым газом и камнями.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь-7

Чтобы не допустить проникновения нелегалов в страну, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь-10

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкий лидер объявил о том, что его страна открывает свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Миграционный кризис в Греции: ЕС предоставит помощь-13

# Беженцы # Фотофакт

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