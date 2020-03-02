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Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого

02 марта 2020 17:30
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Новости Филиппин. В Маниле из торгового центра освободили всех заложников. Мужчину, который удерживал людей, взяли под стражу полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого-1

Переговоры со злоумышленником велись несколько часов. По словам очевидцев, от места инцидента доносились звуки выстрелов.

Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого-4

Подозреваемый – бывший сотрудник торгового объекта, которого накануне уволили со службы. Утром он пришел в ТЦ с оружием и открыл стрельбу, после чего взял в заложники около 30 человек. Один из правоохранителей был ранен. Его доставили в больницу. Всех, кто находился в здании, эвакуировали.

Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого-7

# Захват заложников # Фотофакт

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