Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку

Пожалуй, самое известное мировое издание, которое дает оценку главным событиям в сфере финансов, оказалось на грани банкротства. Сотрудники Forbes объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журнал испытывает материальные трудности, которые отражаются на сотрудниках. В результате работники вышли на забастовку. Они требуют заключить справедливый коллективный договор, а также прекратить препятствовать деятельности профсоюза.

Хлоя Сорвино, журналист:

Нам более 100 лет. Раньше у нас никогда не было забастовок. Я думаю, что каждый человек здесь может сказать: руководство заставило их чувствовать себя хуже. Мы здесь, чтобы сказать, что это ненормально. Несправедливая сверхурочная работа – ненормально. И нечестные переговоры – тоже ненормально.