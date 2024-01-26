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Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку

26 января 2024 09:01
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Пожалуй, самое известное мировое издание, которое дает оценку главным событиям в сфере финансов, оказалось на грани банкротства. Сотрудники Forbes объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку-1

Журнал испытывает материальные трудности, которые отражаются на сотрудниках. В результате работники вышли на забастовку. Они требуют заключить справедливый коллективный договор, а также прекратить препятствовать деятельности профсоюза.

Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку-4

Хлоя Сорвино, журналист:
Нам более 100 лет. Раньше у нас никогда не было забастовок. Я думаю, что каждый человек здесь может сказать: руководство заставило их чувствовать себя хуже. Мы здесь, чтобы сказать, что это ненормально. Несправедливая сверхурочная работа ненормально. И нечестные переговоры тоже ненормально.

Впервые более чем за 100 лет сотрудники журнала Forbes объявили забастовку-7

Забастовка продлится три дня. Участие в ней принимают около 100 человек. Однако протестующие призывают к солидарности и своих читателей. В частности, активисты просят пользователей соцсетей не реагировать на посты издания до 29 января и отправлять письма в адрес руководства журнала с требованием прислушаться к профсоюзу.

# Забастовка

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