Возраст совершеннолетия в Японии снизят с 20 до 18 лет

Новости Японии. Молодые люди в Японии смогут вступать в брак с 18 лет без поручительства родителей. Законопроект, который понижает возраст совершеннолетия с 20 до 18, утвердили в парламенте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вступит в силу с 2022 финансового года, который начнется 1 апреля. Также новый закон позволит японцам лично оформлять кредитные карты, получать паспорт для поездок за границу и даже подавать в суд заявление о смене гражданского пола.

Согласно нынешнему законодательству, официально оформить свои отношения парни могут с 18, а девушки с 16 лет. Однако до 20 для этого требуется разрешение родителей.