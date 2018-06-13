В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли

Новости Индии. На севере Индии автобус врезался в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В результате ДТП погибли 17 пассажиров. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.