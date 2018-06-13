Прямой эфир

В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли

13 июня 2018 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. На севере Индии автобус врезался в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли-1

В результате ДТП погибли 17 пассажиров. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли-4

Все они доставлены в ближайшую больницу. По предварительным данным, авария произошла из-за попытки водителя автобуса обогнать другое транспортное средство. Скоро он даст показания полиции.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян
12 июня 2018 18:30

Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

Трамп приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям
12 июня 2018 15:14

Трамп приостановил введение санкций против КНДР по 300 позициям

Необычный улов. Мужчина поймал рыбу с головой голубя
12 июня 2018 12:39

Необычный улов. Мужчина поймал рыбу с головой голубя