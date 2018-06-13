В Индии автобус попытался совершить обгон и попал в аварию: 17 человек погибли

Новости Индии. На севере Индии автобус врезался в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Индии. На севере Индии автобус врезался в дорожное ограждение и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В результате ДТП погибли 17 пассажиров. Еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести.
Все они доставлены в ближайшую больницу. По предварительным данным, авария произошла из-за попытки водителя автобуса обогнать другое транспортное средство. Скоро он даст показания полиции.