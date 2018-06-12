Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

Новости России. Эксперты установили: водитель катамарана был пьян. Концентрация алкоголя в его крови составила свыше двух промилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту не было ни документов, ни спасательных жилетов. В 250 метрах от берега, где произошло ЧП, сотрудники береговой охраны спасли пятерых человек. Трое из них находятся в больнице. Из-за трагедии в Волгограде отменили световое шоу и вечерний концерт по случаю Дня России.