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Возраст находки примерно 113 млн лет. В Техасе обнаружили следы динозавров

26 августа 2022 09:28
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Новости США. В Техасе обнаружили следы динозавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Возраст находки примерно 113 млн лет. В Техасе обнаружили следы динозавров-1

Удивительно, но помогла в этом засуха. Она стала причиной осушения реки Пэлюкси, на дне которой и заметили древние следы. Ученые предполагают, что возраст находки примерно 113 миллионов лет. И принадлежат они акрокантозавру, длина которого 18 метров, а вес около 44 тонн. Большая удача для ученых и то, что следы хорошо сохранились. Из-за наводнения они были покрыты осадками, которые позже превратились в известняк и защитили их. Поэтому можно сказать, что природные явления спасли эту историческую ценность дважды. 

# Необычное # Новости США # Фотофакт

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