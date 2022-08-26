Возраст находки примерно 113 млн лет. В Техасе обнаружили следы динозавров

Удивительно, но помогла в этом засуха. Она стала причиной осушения реки Пэлюкси, на дне которой и заметили древние следы. Ученые предполагают, что возраст находки примерно 113 миллионов лет. И принадлежат они акрокантозавру, длина которого 18 метров, а вес около 44 тонн. Большая удача для ученых и то, что следы хорошо сохранились. Из-за наводнения они были покрыты осадками, которые позже превратились в известняк и защитили их. Поэтому можно сказать, что природные явления спасли эту историческую ценность дважды.