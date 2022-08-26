В Польше приостановил работу крупнейший производитель азотных удобрений

Как сообщили в руководстве предприятия, эта мера временная. Как только ситуация на энергетическом рынке стабилизируется, сразу же начнется выпуск продукции. Но даже приблизительно спрогнозировать как скоро для завода наступят лучшие времена, никто не может. Газ является основным компонентом в технологическом процессе производства удобрений. А только за неделю цены на него выросли на 41 %. И в ближайшее время дешеветь он точно не будет.