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В Польше приостановил работу крупнейший производитель азотных удобрений

26 августа 2022 09:19
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Новости Польши. В Польше из-за цен на газ остановил работу крупнейший производитель азотных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше приостановил работу крупнейший производитель азотных удобрений-1

Как сообщили в руководстве предприятия, эта мера временная. Как только ситуация на энергетическом рынке стабилизируется, сразу же начнется выпуск продукции. Но даже приблизительно спрогнозировать как скоро для завода наступят лучшие времена, никто не может. Газ является основным компонентом в технологическом процессе производства удобрений. А только за неделю цены на него выросли на 41 %. И в ближайшее время дешеветь он точно не будет.  

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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