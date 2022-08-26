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Глобальное потепление неизбежно? Рассказываем, к какому выводу пришла международная группа учёных

26 августа 2022 09:25
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Засуха уничтожает урожай в Германии. Местные аграрии больше других пострадали от жары. В 2022 году производство зерна может сократиться на 50 %. Однако аномальная жара, от которой сейчас изнывает Европа, уже через 10 лет станет обычным явлением. Об этом сообщила международная группа ученых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глобальное потепление неизбежно? Рассказываем, к какому выводу пришла международная группа учёных-1

Это произойдет, даже если человечество максимально сократит все выбросы парниковых газов. После тщательных сравнительных анализов и построения компьютерных моделей специалисты пришли к выводу, что изменение климата, все-таки носит антропогенный характер. То есть в этом повинен сам человек, вернее его деятельность. Температура на континенте начала повышаться с началом эпохи индустриализации. И процесс этот необратим. Пока.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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