Глобальное потепление неизбежно? Рассказываем, к какому выводу пришла международная группа учёных

Засуха уничтожает урожай в Германии. Местные аграрии больше других пострадали от жары. В 2022 году производство зерна может сократиться на 50 %. Однако аномальная жара, от которой сейчас изнывает Европа, уже через 10 лет станет обычным явлением. Об этом сообщила международная группа ученых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произойдет, даже если человечество максимально сократит все выбросы парниковых газов. После тщательных сравнительных анализов и построения компьютерных моделей специалисты пришли к выводу, что изменение климата, все-таки носит антропогенный характер. То есть в этом повинен сам человек, вернее его деятельность. Температура на континенте начала повышаться с началом эпохи индустриализации. И процесс этот необратим. Пока.