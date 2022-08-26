В Австралии изъяли партию наркотиков на сумму более миллиарда американских долларов

Новости Австралии. В Австралии изъята крупнейшая в истории страны партия наркотиков на сумму более миллиарда американских долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы переправить этот груз в страну, наркоторговцы замаскировали запретные вещества под мраморные плиты. Но это им не помогло, полиция и таможенные службы смогли распознать обман. Партию нашли в нескольких контейнерах, прибывших в Сиднейский порт из, как было сказано, «ближневосточного региона».