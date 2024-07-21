В Олимпийской деревне против белорусов и россиян – что ещё придётся терпеть спортсменам в Париже?

В Париже с 26 июля по 11 августа пройдут Олимпийские игры. Из-за санкций белорусские атлеты будут выступать в нейтральном статусе в девяти видах спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши спортсмены покажут себя в велоспорте, академической гребле, плавании, пулевой стрельбе, прыжках на батуте, греко-римской борьбе, гребле на байдарках, тхэквондо и тяжелой атлетике. За олимпийские награды будут бороться 7 мужчин и 9 женщин. По правилам им нельзя использовать и демонстрировать любые национальные символы, включая флаг и герб. И в случае победы белоруса в его честь гимн не прозвучит. Как Париж готовится к спортивному форуму – в сюжете.

Одно из самых крупных и ожидаемых спортивных событий в 2024 году – летняя Олимпиада в Париже – должна была стать фурором для западного мира. Но уже только подготовка к проведению Игр показала вовсе не расцвет европейской цивилизации, а только экономический кризис, политическую нестабильность и массовую бедность. Наполеоновские планы Макрона включали в себя проведение одних из самых масштабных мероприятий, которые охватывают довольно необычные места проведения, например пляжный волейбол на Марсовом поле, конные скачки в Версале и соревнования по серфингу за 16 тысяч километров от Парижа на Таити. Но практически сразу же всплыло много подводных камней. Правительство Пятой республики никак не ожидало, что решить проблемы, которые существуют не один десяток лет, за такой короткий период времени станет практически невозможно.

Гийом Фарде, эксперт в сфере безопасности (Франция):

Итак, есть три основные угрозы. Есть так называемая протестная угроза, есть угроза, которая более тесно связана с преступностью, с правонарушениями. И есть проблема терроризма. Я думаю, что большинство французов обеспокоены безопасностью, потому что это большой город, и, конечно, предстоит проводить допросы, потому что в Париже будет много людей.

Из-за недостаточного финансирования олимпийская деревня расположилась в беднейших пригородах Парижа, где люди живут на улице и в заброшенных зданиях. Пресса назвала отселение бездомных, проституток и мигрантов «социальными чистками», на весь Париж таких насчитали и выслали около 12 тысяч. Полиция проводила облавы на стройках и заброшенных зданиях, убирала с улиц палатки и коробки. Взамен данным лица предложили разместиться в чистом поле в провинции на государственных землях, например, в полосах отвода железной дороги.

Желько Илич, главный инспектор полиции пригорода Парижа (Франция):

Мы работаем с международными силами, потому что нам нужны ресурсы, которые помогут нам и выполнят миссию. Это операция по обеспечению безопасности, которая является исключительной и имеет важные последствия. Обеспечить безопасность обоих берегов Сены и судов на ней. Это колоссальная задача, поэтому да, нам нужна была их помощь.

Но власти города не особо решили на этом зацикливаться. Главной для них проблемой стала река Сена. Ожидается, что в ее водах будут проводиться соревнования по плаванию и триатлону. Но радужные планы Макрона никак не соотносятся с реальностью. Правительство Пятой республики более ста лет назад запретило купание в ней из-за экологического состояния. Теперь для того, чтобы доказать, что воды Сены достаточно чистые, министр спорта, а за ней и мэр Парижа полезли в воду, правда, в изолированных гидрокостюмах и в масках.