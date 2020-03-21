Прямой эфир

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод

21 марта 2020 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Подмосковье горит алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар вспыхнул в одном из складских помещений.

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод-1

Огнем охвачено 80 % строения. Площадь возгорания – более 25 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Над зданием – густые столбы дыма. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. На место происшествия направлены авиация и специальный поезд.

По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод-4

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод-6

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше не станут переносить дату президентских выборов из-за вспышки коронавируса
21 марта 2020 12:56

В Польше не станут переносить дату президентских выборов из-за вспышки коронавируса

Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта
20 марта 2020 19:15

Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта

День Земли отмечают в мире. Что известно о празднике?
20 марта 2020 13:42

День Земли отмечают в мире. Что известно о празднике?