Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод

Новости России. В Подмосковье горит алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар вспыхнул в одном из складских помещений.

Огнем охвачено 80 % строения. Площадь возгорания – более 25 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Над зданием – густые столбы дыма. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. На место происшествия направлены авиация и специальный поезд.

По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. Информации о возможных пострадавших не поступало.