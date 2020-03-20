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Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта

20 марта 2020 19:15
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Новости мира. Уже вторые сутки в китайском городе Ухань не фиксируют ни одного местного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 39 новых пациентов, у которых выявили заболевание, прибыли из-за границы. Число выздоровевших продолжает расти. Из больниц выписались еще 730 граждан.

Из-за коронавируса в Таиланде ввели новые правила въезда в страну

Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта-1

О стабилизации эпидемиологической ситуации сообщают и в Республике Корея. Шестой день подряд число зараженных там не превышает 100 человек. Для сравнения: в пик эпидемии, который пришелся на конец февраля, страна сообщала о более чем 900 случаев за сутки.

Тем временем, в Японии намерены возобновить занятия в школах, которые закрыли из-за коронавируса. Ожидается, что учебный процесс начнется в апреле, после весенних каникул.

Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта-4

Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта-6

# Коронавирус # Фотофакт

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