Хроника коронавируса. Что известно на 20 марта

Новости мира. Уже вторые сутки в китайском городе Ухань не фиксируют ни одного местного случая заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все 39 новых пациентов, у которых выявили заболевание, прибыли из-за границы. Число выздоровевших продолжает расти. Из больниц выписались еще 730 граждан.

О стабилизации эпидемиологической ситуации сообщают и в Республике Корея. Шестой день подряд число зараженных там не превышает 100 человек. Для сравнения: в пик эпидемии, который пришелся на конец февраля, страна сообщала о более чем 900 случаев за сутки.

Тем временем, в Японии намерены возобновить занятия в школах, которые закрыли из-за коронавируса. Ожидается, что учебный процесс начнется в апреле, после весенних каникул.