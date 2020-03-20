День Земли отмечают в мире. Что известно о празднике?

Во всём мире 20 марта празднуют День Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата была выбрана и официально утверждена ООН в 1971 году неслучайно. 20 марта – день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты и происходит пробуждение природы.

Традиция празднования была заложена американским общественным деятелем Джоном Мортоном. Цель праздника – напомнить людям, что планета является нашим общим домом, который необходимо оберегать и защищать.