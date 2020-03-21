В Польше не станут переносить дату президентских выборов из-за вспышки коронавируса

Новости мира. С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 92 тысячи пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего инфицированных – на территории материкового Китая, при этом все случаи заражения в стране за последние три дня завозные. COVID-19 фиксируют у граждан, которые недавно прибыли из-за рубежа.

Несмотря на коронавирус. Франция проводит муниципальные выборы

Между тем, в Польше заявили, что режим эпидемии из-за коронавируса не станет причиной переноса очередных президентских выборов. Первый тур гонки запланирован на 10 мая. В целях безопасности встречи с избирателями проводиться не будут. Об их отмене сообщили действующий президент Польши и другие кандидаты. Избирательная кампания сейчас фактически заморожена.