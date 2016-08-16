Прямой эфир

Возле острова Эгина столкнулись две лодки: погибли трое, семеро пропали без вести, двое в реанимации

16 августа 2016 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У берегов греческого острова Эгина столкнулись прогулочное судно и моторная лодка.

Пропали без вести 7, 3 погибли, ещё 2 пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии.

Среди жертв, которым помочь не удалось, есть двухлетний ребенок. Причины происшествия выясняются. Но, по предварительным данным,

всему виной лихачество лодочника, который не уступил дорогу большему кораблю.

Предполагается, что на экскурсионном судне совершали путешествие иностранные туристы. Из какой страны – пока выясняется.

В общей сложности, пассажирами прогулочного корабля были 20-25 человек. Продажа туров на судно велась нелегально, в обход официальной бухгалтерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Польские и немецкие кладоискатели начали раскопки в поисках нацистсткого «золотого поезда»
16 августа 2016 13:19

Польские и немецкие кладоискатели начали раскопки в поисках нацистсткого «золотого поезда»

В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов
16 августа 2016 13:15

В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов

Среди погибших от землетрясения в Перу был американский турист
16 августа 2016 13:12

Среди погибших от землетрясения в Перу был американский турист