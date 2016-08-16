Возле острова Эгина столкнулись две лодки: погибли трое, семеро пропали без вести, двое в реанимации

У берегов греческого острова Эгина столкнулись прогулочное судно и моторная лодка.

Пропали без вести 7, 3 погибли, ещё 2 пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии.

Среди жертв, которым помочь не удалось, есть двухлетний ребенок. Причины происшествия выясняются. Но, по предварительным данным,

всему виной лихачество лодочника, который не уступил дорогу большему кораблю.

Предполагается, что на экскурсионном судне совершали путешествие иностранные туристы. Из какой страны – пока выясняется.

В общей сложности, пассажирами прогулочного корабля были 20-25 человек. Продажа туров на судно велась нелегально, в обход официальной бухгалтерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.