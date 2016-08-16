Среди погибших от землетрясения в Перу был американский турист

Новости Перу. В Перу продолжают уточняться сведения о последствиях землетрясения в отдалённой горной провинции Кайлома. Несмотря на то, что толчки были не очень сильны (лишь 5,3 балла по 12- бальной шкале), жертвами стихии стали 9 человек.

Среди погибших – как минимум один турист.

В нем опознали американца. Разрушены сотни домов, они в этих местах возводятся из глины и камня и сейсмически крайне неустойчивы.

Все эти данные о последствиях землетрясения неполны и ненадёжны: окраины провинции Кайлома связаны со внешним миром лишь пешими тропами, некоторые из которых теперь непроходимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.