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Среди погибших от землетрясения в Перу был американский турист

16 августа 2016 13:12
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Новости Перу. В Перу продолжают уточняться сведения о последствиях землетрясения в отдалённой горной провинции Кайлома. Несмотря на то, что толчки были не очень сильны (лишь 5,3 балла по 12- бальной шкале), жертвами стихии стали 9 человек.

Среди погибших – как минимум один турист.

В нем опознали американца. Разрушены сотни домов, они в этих местах возводятся из глины и камня и сейсмически крайне неустойчивы.

Все эти данные о последствиях землетрясения неполны и ненадёжны: окраины провинции Кайлома связаны со внешним миром лишь пешими тропами, некоторые из которых теперь непроходимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение

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