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В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов

16 августа 2016 13:15
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Новости Мексики. В мексиканском курортном городке Пуэрто-Вайарта было совершено массовое похищение. Несколько вооруженных автоматами преступников ворвались в дорогой здешний ресторан и увели с собой 16 человек.

Как удалось установить, в основном туристов из Соединенных Штатов.

Власти подозревают, что к похищению этому причастен наркокартель «Нуэво хенерасьон», который, похоже, затеял расширить сферу преступной активности. Пуэрто-Вайарта – популярный среди американцев фешенебельный курорт, застроенный пятизвёздочными отелями.

Ничего серьезнее карманных краж полиция здесь прежде не регистрировала.

Власти пытаются выйти на контакт с картелем. Мексиканские бандиты к чужим и своим жизням относятся весьма легкомысленно, а потому есть все основания опасаться за судьбу 16 несчастных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Захват заложников

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