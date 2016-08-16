В мексиканском Пуэрто-Вайарта люди с автоматами похитили 16 американских туристов

Новости Мексики. В мексиканском курортном городке Пуэрто-Вайарта было совершено массовое похищение. Несколько вооруженных автоматами преступников ворвались в дорогой здешний ресторан и увели с собой 16 человек.

Как удалось установить, в основном туристов из Соединенных Штатов.

Власти подозревают, что к похищению этому причастен наркокартель «Нуэво хенерасьон», который, похоже, затеял расширить сферу преступной активности. Пуэрто-Вайарта – популярный среди американцев фешенебельный курорт, застроенный пятизвёздочными отелями.

Ничего серьезнее карманных краж полиция здесь прежде не регистрировала.

Власти пытаются выйти на контакт с картелем. Мексиканские бандиты к чужим и своим жизням относятся весьма легкомысленно, а потому есть все основания опасаться за судьбу 16 несчастных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.