Польские и немецкие кладоискатели начали раскопки в поисках нацистсткого «золотого поезда»

Новости Польши. Группа польских и немецких кладоискателей начала раскопки в лесу, который они полагают местом погребения легендарного «золотого поезда» нацистов. Более полугода охотники за сокровищами получали необходимые разрешения и вот теперь взялись за работу.

Надо сказать, учёные их не обнадеживают: историки из Кракова полагают, что никакого «золотого поезда» просто не существует. А если он, паче чаяния, всё-таки существовал, то искать его между Вроцлавом и Валбжихом нет никакого резона. Кладоискатели уверены в обратном.

Они полагают, что сокровища награбленные нацистами на Востоке, были упрятаны где-то здесь.

Примечательно, что о возвращении золота хозяевам никто и не помышляет: ни сами поисковики, ни те, кто давал им разрешение на работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.