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Возле итальянского Турина под напором воды рухнули два моста

06 сентября 2024 07:31
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Север Италии затопило. Из-за сильных ливней несколько рек вышли из берегов. На дороги обрушились оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле итальянского Турина под напором воды рухнули два моста-2

Возле Турина под напором воды рухнули два моста. Местные жители оказались отрезаны от внешнего мира. Один человек пропал без вести. Значительно пострадала прибрежная зона. На побережье Тосканы пришел вихрь, который снес зонтики, лежаки и кабинки для переодевания. В Милане затоплены улицы, подземные переходы и подвалы. Не работает метро. Вода повредила электросети, и городская радиостанция впервые со дня своего основания прервала вещание.

# Природные катаклизмы

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