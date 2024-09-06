Дурову установили полугодовой запрет на выезд из Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову установили запрет на выезд из Франции до марта следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, решение связано с выплатой залога. Предпринимателю не позволили выплатить сразу все 5 миллионов евро. Власти разбили сумму на несколько частей: миллион – сразу, еще 4 – ежемесячными платежами. Ранее в прокуратуре Франции заявили, что расследование против Павла Дурова может длиться несколько месяцев.