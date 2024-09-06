Прямой эфир

Дурову установили полугодовой запрет на выезд из Франции

06 сентября 2024 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Основателю Telegram Павлу Дурову установили запрет на выезд из Франции до марта следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дурову установили полугодовой запрет на выезд из Франции-2

По данным СМИ, решение связано с выплатой залога. Предпринимателю не позволили выплатить сразу все 5 миллионов евро. Власти разбили сумму на несколько частей: миллион – сразу, еще 4 – ежемесячными платежами. Ранее в прокуратуре Франции заявили, что расследование против Павла Дурова может длиться несколько месяцев.

# Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
В Португалии назревает жилищный кризис – арендная плата выросла более чем на 50 %
05 сентября 2024 20:47

В Португалии назревает жилищный кризис – арендная плата выросла более чем на 50 %

Фермеры Молдовы готовятся возобновить протесты в стране
05 сентября 2024 20:47

Фермеры Молдовы готовятся возобновить протесты в стране

Назначение нового премьер-министра во Франции не решило политический кризис в стране
05 сентября 2024 16:43

Назначение нового премьер-министра во Франции не решило политический кризис в стране