Хантер Байден вступил в сделку о признании вины по всем предъявленным ему пунктам обвинения в налоговых преступлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.\

Вынесение приговора сыну американского лидера назначено на 16 декабря. Такого рода сделки в американской правовой практике известны как «доктрина Элфорда», то есть обвиняемый свою вину не признает, но признает наличие весомых доказательств у следствия. Таким образом, Байден должен будет принять любой вердикт, который вынесет суд. Его обвиняют в неуплате налогов на 1 миллион 400 тысяч долларов.