Пожар на складе химикатов произошёл в США

Огонь охватил склад химического завода в городе Акрон, который находится в американском штате Огайо. Власти объявили эвакуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. По их данным, на заводе находятся разные виды химических веществ, в том числе пропан, метанол и ксилол. Из-за них возрос риск взрыва здания. В районе возгорания жители ощутили сильный химический запах. Однако людей заверили, что вне зоны эвакуации количество вредных веществ в воздухе не превышает норму. Причины пожара устанавливаются.