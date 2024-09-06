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Пожар на складе химикатов произошёл в США

06 сентября 2024 07:23
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Огонь охватил склад химического завода в городе Акрон, который находится в американском штате Огайо. Власти объявили эвакуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на складе химикатов произошёл в США-2

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. По их данным, на заводе находятся разные виды химических веществ, в том числе пропан, метанол и ксилол. Из-за них возрос риск взрыва здания. В районе возгорания жители ощутили сильный химический запах. Однако людей заверили, что вне зоны эвакуации количество вредных веществ в воздухе не превышает норму. Причины пожара устанавливаются.

# Пожар

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