В Германии тысячи рабочих вышли на протест из-за возможного закрытия автозавода

В Неккарзульме – на юго‑западе Германии – тысячи рабочих вышли на массовую акцию протеста. На заводе, который входит в число ключевых промышленных площадок региона, обсуждается возможность закрытия после 2030 года. Рабочие скандировали лозунги, вывешивали баннеры и заявляли, что готовы к забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина напряженности – планы по сокращению производственных мощностей на фоне роста издержек, конкуренции со стороны азиатских производителей и тарифного давления. Завод работает с серьезным недогрузом: фактический объем выпуска на десятки тысяч машин ниже прежних показателей.

Рабочие требуют ясности: люди опасаются потери рабочих мест, падения доходов и ударов по целым семьям. Протестующие заявляют: закрытие предприятия станет ударом не только по городу, но и по всему региону. Речь идет о тысячах рабочих мест и цепочке смежных производств.

На митинге звучали требования пересмотреть планы по оптимизации затрат и сохранить производство на площадке. Профсоюзы предупреждают: решение о будущем завода может быть принято на ближайшем заседании наблюдательного совета.