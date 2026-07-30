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На Крите идет массовая эвакуация из-за масштабных пожаров

30 июля 2026 08:33
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Как минимум три человека погибли при масштабных пожарах, которые полыхают на греческом острове Крит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Крите идет массовая эвакуация из-за масштабных пожаров-2

Несмотря на все усилия сотен спасателей, которые борются с пламенем при помощи вертолетов, остановить его распространение не удается. Власти экстренно эвакуируют туристов и более тысячи жителей – около 10 деревень оказались в огненной ловушке. В масштабной операции по спасению людей участвуют катера береговой охраны. Еще несколько сотен человек получили предписание готовиться срочно покинуть дома. Из‑за стихии большая половина острова оказалась без электричества. Пожарам присвоена высшая степень опасности, так как из‑за сильного ветра тушить их становится все сложнее.

# Греция

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