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ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти

11 апреля 2020 11:24
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Новости мира. ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет действовать два года, в ней принимают участие 23 страны. В ближайшие месяцы сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти-1

Стало известно и о завершении переговоров по энергетике «Большой двадцатки». Во время встречи, которая проходила в формате вебинара, ожидаемый вопрос о добровольном сокращении добычи нефти даже не поднимался. Кроме того, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на нефтяном рынке.

ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти-4

# Экономика # Фотофакт

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