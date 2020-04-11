Новости мира. ОПЕК+ согласовала новую сделку по нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она будет действовать два года, в ней принимают участие 23 страны. В ближайшие месяцы сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки.

Стало известно и о завершении переговоров по энергетике «Большой двадцатки». Во время встречи, которая проходила в формате вебинара, ожидаемый вопрос о добровольном сокращении добычи нефти даже не поднимался. Кроме того, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на нефтяном рынке.