Новости мира. Европа готовится отмечать Пасху. Однако ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на прилавках магазинов во Франции предлагают попробовать пасхальные яйца в виде коронавируса. Большинству покупателей такие сласти нравятся. Однако имеются и те, кто выражает изготовителю протест.

Тем временем традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Впервые за 55 лет мероприятие будет проводиться не у Колизея, а на площади перед собором Святого Петра. Крест пронесут две группы по пять человек. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире.