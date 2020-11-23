ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц на планете, было больше, чем за первые полгода пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц на планете, было больше, чем за первые полгода пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения уже заполнены. По всеми миру пытаются сдерживать рост заболевших.
Власти Торонто, крупнейшего города Канады, 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В Эстонии начинает действовать обязательный масочный режим в помещениях. Мадрид с 4 по 14 декабря закрывает границы.
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