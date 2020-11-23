ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц на планете, было больше, чем за первые полгода пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.