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ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода

23 ноября 2020 06:39
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Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц на планете, было больше, чем за первые полгода пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода-1

В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения уже заполнены. По всеми миру пытаются сдерживать рост заболевших.

ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода-4

Власти Торонто, крупнейшего города Канады, 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В Эстонии начинает действовать обязательный масочный режим в помещениях. Мадрид с 4 по 14 декабря закрывает границы.

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# Коронавирус # Тедрос Адханом Гебрейесус # Фотофакт

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