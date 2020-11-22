ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года

Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отметили, что европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую. Тем временем число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 58 миллионов.