Прямой эфир

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года

22 ноября 2020 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в начале 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года-1

Специалисты отметили, что европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую. Тем временем число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 58 миллионов.

Страны вводят все новые ограничения (читайте здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»
22 ноября 2020 12:16

Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»

Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов
22 ноября 2020 12:13

Правящая партия получила в парламенте Грузии 90 из 150 мандатов

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 58 млн
22 ноября 2020 12:10

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 58 млн