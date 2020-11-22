В Китае вот уже два месяца почти без локальных заражений коронавирусом. Почему так происходит?

Новости мира. К китайской изобретательности, а точнее обязательности. Вот такие картинки из Поднебесной в начале весны в Европе и Америке вызывали скептическую улыбку, но сегодня там уже не до смеха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ: Пока Старый Свет накрывает вторая волна пандемии, а США, Бразилия и Индия захлебываются еще в первой, в Китае вот уже два месяца почти без локальных заражений – только завозные. Страна постепенно возвращается к доковидной жизни, которая завершилась ровно год назад (вспомните ноябрь 2019-го). Всего с января в стране с полуторамиллиардным населением заразились всего 80 тысяч человек. Только вдумайтесь: полтора миллиарда и 80 тысяч – это население белорусского Полоцка. Почему? А вот это вопрос.

Игорь Позняк, СТВ:

Китайцы патологически исполнительны и дисциплинированы. Представить себе жителя Пекина или Шанхая без маски, когда она рекомендована, просто невозможно. Может, поэтому им удалось обойти стороной второй коронавирусный гребень? Вот уж чему действительно стоит поучиться и в Америке, и в Европе. Ну и нам, белорусам, тоже не мешало бы. Особенно тем, кто в эти дни принципиально игнорирует масочный режим в транспорте, офисах и магазинах.

Напомним, на неделе он введен уже во всех регионах страны – пока как рекомендательная мера. Но это именно тот случай, когда подумать нужно не только о себе, но и о тех, кто рядом – на расстоянии 1-2 метров.