ВОЗ: за неделю британский штамм коронавируса выявили ещё в 10 странах

Британский штамм COVID-19 обнаружен уже в 70 странах мира. Речь идет о завозных случаях или же о передаче новой разновидности вируса в местных общинах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По данным ведомства, за неделю заразный штамм выявили еще в 10 государствах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, по словам экспертов, возникновение новых разновидностей COVID-19 было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Опасаясь распространения британского и других штаммов, страны друг за другом усиливают карантинные меры.

Так, Норвегия с 29 января закрывает границы. Въезд разрешен лишь для граждан страны и отдельных категорий лиц. Колумбия между тем приостанавливает авиасообщение с Бразилией. Мера будет действовать 30 дней.