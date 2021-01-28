Прямой эфир

ВОЗ: за неделю британский штамм коронавируса выявили ещё в 10 странах

28 января 2021 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Британский штамм COVID-19 обнаружен уже в 70 странах мира. Речь идет о завозных случаях или же о передаче новой разновидности вируса в местных общинах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По данным ведомства, за неделю заразный штамм выявили еще в 10 государствах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: за неделю британский штамм коронавируса выявили ещё в 10 странах-1

При этом, по словам экспертов, возникновение новых разновидностей COVID-19 было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Опасаясь распространения британского и других штаммов, страны друг за другом усиливают карантинные меры.

Так, Норвегия с 29 января закрывает границы. Въезд разрешен лишь для граждан страны и отдельных категорий лиц. Колумбия между тем приостанавливает авиасообщение с Бразилией. Мера будет действовать 30 дней.

ВОЗ: за неделю британский штамм коронавируса выявили ещё в 10 странах-4

А в Германии добровольцев учат делать тесты на коронавирус. Процесс обучения уже налажен. Он занимает примерно час и состоит из онлайн-курса и практических занятий.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана
28 января 2021 09:48

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана

В Эстонии главой кабмина стала Кая Каллас. Она первая женщина на этом посту
28 января 2021 09:12

В Эстонии главой кабмина стала Кая Каллас. Она первая женщина на этом посту

Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX
28 января 2021 08:59

Евросоюз разрешил эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX