Украина готовится возобновить авиасообщение с 15 июня

Новости Украины. Страны всего мира продолжают ослаблять карантин. Так, в Украине 5 июня к привычной работе вернутся заведения общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого же дня на открытом воздухе можно проводить религиозные мероприятия, соблюдая при этом дистанцию в 1,5 м.

Кабинет министров Украины также предложил восстановить внутренние и международные авиаперевозки в стране. Аэропорт «Киев» («Жуляны») уже сообщил о готовности принимать авиарейсы с 15 июня. Возобновить полёты в Киев готовы как минимум три компании, в том числе и «Белавиа».