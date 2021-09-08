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ВОЗ сообщила о выходе на плато заболеваемости коронавирусом. Самая благополучная обстановка в Азии

08 сентября 2021 13:12
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ВОЗ сообщила о выходе на плато заболеваемости COVID-19 в мире, но про победу над вирусом говорить еще рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ сообщила о выходе на плато заболеваемости коронавирусом. Самая благополучная обстановка в Азии-1

Каждую неделю регистрируется около 4,5 миллиона новых случаев болезни и около 70 тысяч смертей. Причем ситуация рознится по регионам. Например, в Северной и Южной Америке выросло число заболевших и погибших. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов.

ВОЗ сообщила о выходе на плато заболеваемости коронавирусом. Самая благополучная обстановка в Азии-4

Согласно результатам анализа ВОЗ, самая благополучная обстановка сейчас в Азии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили, что вирусом чаще всего заражаются невакцинированные люди. При этом большая часть населения земли все еще не привита от коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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