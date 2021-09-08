ВОЗ сообщила о выходе на плато заболеваемости коронавирусом. Самая благополучная обстановка в Азии

ВОЗ сообщила о выходе на плато заболеваемости COVID-19 в мире, но про победу над вирусом говорить еще рано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую неделю регистрируется около 4,5 миллиона новых случаев болезни и около 70 тысяч смертей. Причем ситуация рознится по регионам. Например, в Северной и Южной Америке выросло число заболевших и погибших. В Европе фиксируют снижение заболеваемости, но растет число летальных исходов.