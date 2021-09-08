Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин

После налета трое преступников уехали на машине, а еще несколько их сообщников – на скутерах. Полиции удалось задержать двоих из них. Это уже третье громкое ограбление в Париже за несколько месяцев. В июле похитители вынесли украшения на 2 миллиона евро, их поймали с большей частью награбленного. В том же месяце неизвестные ограбили магазин на 400 тысяч евро, но большую часть награбленного выбросили во время бегства.