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Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин

08 сентября 2021 11:11
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Новости Франции. В центре Парижа вооруженные неизвестные ограбили ювелирный магазин на 10 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин-1

После налета трое преступников уехали на машине, а еще несколько их сообщников – на скутерах. Полиции удалось задержать двоих из них. Это уже третье громкое ограбление в Париже за несколько месяцев. В июле похитители вынесли украшения на 2 миллиона евро, их поймали с большей частью награбленного. В том же месяце неизвестные ограбили магазин на 400 тысяч евро, но большую часть награбленного выбросили во время бегства.

# Ограбление # Фотофакт

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