Прямой эфир

В Чехии аист неудачно попал в дымоход и повредил лапку. Смотрите, как его спасли

08 сентября 2021 11:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. В Чехии аист учился ходить с протезом, который напечатали на 3D принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии аист неудачно попал в дымоход и повредил лапку. Смотрите, как его спасли-1

Это уже второй вариант искусственной ноги для пернатого. Птица пострадала после того, как неудачно попала в дымоход. Сконструировал протез старшеклассник. Сейчас он продумывает соединение, которое предотвратит вращение, а также разрабатывает силиконовую ступню для птицы.

В Чехии аист неудачно попал в дымоход и повредил лапку. Смотрите, как его спасли-4

Даже если все получится, аист не обойдется без посторонней помощи. Впрочем, орнитологи надеются, что их подопечный однажды сможет летать, охотиться и жить полноценной жизнью.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Треуголку Наполеона со следами его ДНК выставят на аукционе в Англии
08 сентября 2021 11:27

Треуголку Наполеона со следами его ДНК выставят на аукционе в Англии

Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин
08 сентября 2021 11:11

Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин

Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице
08 сентября 2021 09:27

Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице