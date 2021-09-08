В Чехии аист неудачно попал в дымоход и повредил лапку. Смотрите, как его спасли

Новости Чехии. В Чехии аист учился ходить с протезом, который напечатали на 3D принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. В Чехии аист учился ходить с протезом, который напечатали на 3D принтере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже второй вариант искусственной ноги для пернатого. Птица пострадала после того, как неудачно попала в дымоход. Сконструировал протез старшеклассник. Сейчас он продумывает соединение, которое предотвратит вращение, а также разрабатывает силиконовую ступню для птицы.
Даже если все получится, аист не обойдется без посторонней помощи. Впрочем, орнитологи надеются, что их подопечный однажды сможет летать, охотиться и жить полноценной жизнью.