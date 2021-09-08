Треуголку Наполеона со следами его ДНК выставят на аукционе в Англии

По убеждению специалистов, ее стоимость многократно возрастет, так как то, что ее действительно носил император Франции, доказано с помощью анализа ДНК. Нынешний владелец купил головной убор как раритет времен Бонапарта. И даже не думал, что она может принадлежать ему. Пока случайно не обнаружил несколько волосков. И результат их исследования оказался сенсационным. Этот факт обогатит и историю, и владельца треуголки. Как говорится, все дело в шляпе.