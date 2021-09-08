Прямой эфир

Треуголку Наполеона со следами его ДНК выставят на аукционе в Англии

08 сентября 2021 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гонконга. Треуголка Наполеона будет выставлена на аукционе в Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Треуголку Наполеона со следами его ДНК выставят на аукционе в Англии-1

По убеждению специалистов, ее стоимость многократно возрастет, так как то, что ее действительно носил император Франции, доказано с помощью анализа ДНК. Нынешний владелец купил головной убор как раритет времен Бонапарта. И даже не думал, что она может принадлежать ему. Пока случайно не обнаружил несколько волосков. И результат их исследования оказался сенсационным. Этот факт обогатит и историю, и владельца треуголки. Как говорится, все дело в шляпе.

# Аукционы # Наполеон Бонапарт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин
08 сентября 2021 11:11

Вынесли украшений на 10 млн евро. В Париже ограбили ювелирный магазин

Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице
08 сентября 2021 09:27

Мощное землетрясение в Мексике. Самые сильные толчки в столице

Пожар в тюрьме в Индонезии: 41 человек погиб, 80 получили ожоги
08 сентября 2021 09:14

Пожар в тюрьме в Индонезии: 41 человек погиб, 80 получили ожоги