ВОЗ решает, стоит ли вводить режим ЧП в связи со вспышкой коронавируса

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения 23 января продолжит обсуждение о том, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

На прошедшей накануне в Женеве встрече представители Китая, Таиланда, Республики Корея и Японии высказали свое видение ситуации, однако мнения о том, какие шаги следует предпринять, разошлись. Гендиректор ВОЗ оценил нынешнюю ситуацию с новым вирусом как сложную и отметил, что для принятия какого-либо решения нужно больше информации.